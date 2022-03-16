Вашингтон, , 03:12 — REGNUM Президент США Джо Байден может выделить Киеву военную помощь на общую сумму в $1 млрд, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

США и Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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«По словам официальных лиц США, президент Байден, как ожидается, объявит о новой военной помощи правительству Украины на сумму более 1 миллиарда долларов уже в среду», — отмечает издание.

Источники утверждают, что Соединенные Штаты могут поставить Киеву переносные зенитно-ракетные комплексы, а также противотанковые комплексы Javelin.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США решили выделить $186 млн на гуманитарную помощь для украинских беженцев. Всего с 2014 года Вашингтон выделил Киеву на эти расходы около $644 млн.