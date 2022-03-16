Тегеран, 16 марта, 2022, 03:22 — ИА Регнум. 15 марта министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан подчеркнул: «Если Вашингтон отреагирует на несколько оставшихся, но важных вопросов и не будет терять времени, возвращение в Вену для завершения переговоров произойдёт гораздо скорее». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Mid.ru Сергей Лавров и Хоссейн Амир Абдоллахиан

Амир Абдоллахиан сделал это заявление на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Стороны обсудили двусторонние отношения, а также региональные и международные проблемы.

Подчеркнув важность реализации договоренностей, достигнутых во время визита президента Ирана Ибрагима Раиси в Москву, Амир Абдоллахиан указал на решимость Тегерана развивать всесторонние отношения с соседними государствами, включая Россию. Он назвал данный шаг одним из главных и приоритетных направлений внешней политики действующего правительства Ирана.

Иранский представитель отметил, что Иран продолжит процесс развития отношений с соседями и Россией, независимо от каких-либо сторонних факторов или международных событий, а также независимо от результатов переговоров в Вене.

Заявив об основополагающем принципе, согласно которому именно интересы Ирана определяют направление деятельности министерства иностранных дел и переговорной группы в Вене, он подчеркнул: «Сейчас мяч находится в руке США. Если Вашингтон отреагирует на несколько оставшихся, но важных дел, стороны смогут вернуться в Вену как можно скорее, чтобы наконец завершить переговоры».

Ссылаясь на свой телефонный разговор с министром иностранных дел Украины накануне его визита в Москву, Амир Абдоллахиан передал Лаврову послание, призывающее «прекратить войну и решить проблемы путем переговоров».