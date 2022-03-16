Тегеран, 16 марта, 2022, 03:24 — ИА Регнум. 15 марта иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) впервые представил умные подводные лодки отечественного производства. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Эмблема КСИР

На церемонии присоединения умных подводных лодок иранского производства к вооружению КСИР присутствовали главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции генерал-майор Хоссейн Салами, командующий военно-морским флотом КСИР контр-адмирал Алиреза Тангсири, а также группа высокопоставленных командиров и должностных лиц вооруженных сил.

Помимо высокоточных подводных лодок, на церемонии к военно-морскому флоту КСИР присоединилось иное современное оборудование, включая ракетные системы с новыми возможностями и эксплуатационными характеристиками.

Соответственно, долговечность и устойчивость, увеличение скорости до 95 узлов, а также высокая боеспособность переносить и запускать ракеты являются уникальными особенностями новых ракетных пусковых установок военизированного ведомства Исламской Республики Иран.