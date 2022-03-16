КСИР Ирана представил умные подводные лодки
Тегеран, 16 марта, 2022, 03:24 — ИА Регнум. 15 марта иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) впервые представил умные подводные лодки отечественного производства. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.
На церемонии присоединения умных подводных лодок иранского производства к вооружению КСИР присутствовали главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции генерал-майор Хоссейн Салами, командующий военно-морским флотом КСИР контр-адмирал Алиреза Тангсири, а также группа высокопоставленных командиров и должностных лиц вооруженных сил.
Помимо высокоточных подводных лодок, на церемонии к военно-морскому флоту КСИР присоединилось иное современное оборудование, включая ракетные системы с новыми возможностями и эксплуатационными характеристиками.
Соответственно, долговечность и устойчивость, увеличение скорости до 95 узлов, а также высокая боеспособность переносить и запускать ракеты являются уникальными особенностями новых ракетных пусковых установок военизированного ведомства Исламской Республики Иран.