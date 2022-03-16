Тегеран, 16 марта, 2022, 03:24 — ИА Регнум. 15 марта президент Ирана Ибрагим Раиси в послании избранному президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову поздравил его с избранием на данный пост. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Tasnim News Agency Ибрагим Раиси

Президент Исламской Республики Иран поздравил Сердара Бердымухамедова с избранием на пост нового президента Туркменистана.

В своём послании Ибрагим Раиси заявил: «Я искренне поздравляю Ваше Превосходительство и уважаемый народ страны с Вашим избранием на пост президента Туркменистана».

Он также отметил: «Надеюсь, что в новом году отношения между Исламской Республикой Иран и Туркменистаном будут иметь благоприятную тенденцию к росту в двустороннем, региональном и международном измерениях».

«Приоритетом Исламской Республики Иран является развитие связей с соседними странами, при этом Туркменистан занимает особое место в этом отношении», — заключил иранский президент.