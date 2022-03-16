Тегеран, 16 марта, 2022, 03:25 — ИА Регнум. 15 марта министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 139 180, причем 117 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Еще 117 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 139 180 человек», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние сутки в Иране было выявлено 3 223 новых случая заражения COVID-19, при этом 675 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 791 854 пациента из общего числа 7 130 129 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете также приводится, что 2531 пациент с COVID-19 находится в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения объявило, что 63 638 460 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 56 323 487 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.