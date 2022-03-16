Тегеран, 16 марта, 2022, 03:26 — ИА Регнум. 15 марта пресс-секретарь Таможенного управления Исламской Республики Иран (IRICA) Рухолла Латифи заявил, что объем торговли с 15 соседними странами за последние одиннадцать месяцев текущего иранского календарного года (март-декабрь 2021 года) достиг 46,2 миллиарда долларов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

Латифи заявил, что объем торговых обменов Ирана с 15 соседями за 11 месяцев текущего иранского календарного года составил свыше 92 миллионов тонн в весовом выражении. Он отметил, что цифры свидетельствуют о 13-процентном росте весового выражения и 28-процентном увеличении стоимости по сравнению с указанным периодом прошлого года.

На протяжении соответствующего периода Ирак являлся главным экспортным направлением Ирана, после него основными направлениями экспорта иранских товаров стали Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Афганистан и Пакистан.

«Между тем, наибольший объем импорта Ирана из соседних стран был произведен из ОАЭ (14,6 миллиарда долларов), за которыми следуют Турция, Россия, Ирак и Оман», — сообщил Латифи.