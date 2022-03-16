Тегеран, , 03:27 — REGNUM 15 марта вице-президент Ирана по делам женщин и семей Энси Хазали заявила, что иранские женщины неустанно борются с жестокими односторонними санкциями, введенными Соединенными Штатами. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Выступая на 66-м заседании Комиссии Организации Объединенных Наций по положению женщин (CSW), Хазали отметила, что иранские женщины, которые добились значительных результатов и показателей наряду с мужчинами, сейчас борются с давлением, вызванным жестокими односторонними санкциями, введенными США против Ирана.

Она подчеркнула, что Иран может успешно преодолеть глобальную пандемию коронавируса, полагаясь на свои внутренние возможности, несмотря на ограничения, связанные с санкциями, особенно в плане доступа к лекарствам и медицинскому оборудованию.

«Около 12 000 иранских женщин, зарабатывающих на хлеб, прошли профессиональную подготовку во время пандемии», — отметила Хазали, подчеркнув, что более 1,4 миллиона женщин, являющихся кормильцами семьи, были охвачены правительственными благотворительными организациями.