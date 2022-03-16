Тегеран, , 03:25 — REGNUM 15 марта вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Энси Хазали и министр по вопросам равных возможностей Италии провели переговоры об уязвимости женщин в условиях бедствий и необходимости оказания им помощи. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Женщина в никабе

Переговоры состоялись в Нью-Йорке в кулуарах шестьдесят шестой сессии Комиссии по положению женщин. Во время беседы Хазали заявила, что иранские женщины находятся среди тех, кто вполне мог бы помочь уязвимым слоям общества в критических условиях.

Хазали сделала эти замечания, ссылаясь на условия пандемии, когда женщины больше, чем другие, помогали и поддерживали пациентов, предоставляя им маски для лица и оказывая денежную помощь.

Шестьдесят шестая сессия Комиссии по положению женщин проходит с 14 по 25 марта в Нью-Йорке. Комиссия преследует цель по достижению гендерного равенства, расширению прав и возможностей женщин в контексте политики и программ в области изменения климата, охраны окружающей среды и смягчения бедствий.