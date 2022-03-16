Москва, , 03:23 — REGNUM В первую очередь нужно было уничтожить склады и позиции украинской артиллерии около Донецка. Об этом ИА REGNUM заявил 16 марта публицист Павел Шульженок.

Тяжелая огнеметная система «Солнцепек» Иван Шилов © ИА REGNUM

«Удар по центру Донецка ставит вопросы, на которых должно так же ответить наше командование. Почему в течение всей операции не были уничтожены в первую очередь склады с боеприпасами и известные артиллерийские позиции, находящиеся в непосредственной близости к Донецку?», — задаётся вопросом публицист.

По мнению публициста, в таких локациях, как Пески, в принципе давно отсутствует мирное население.

«Почему по этим локациям не применяется вооружение вроде «Солнцепека», не наносятся авиаудары, непонятно. Опять проглядывает забота нашего командования о сохранении жизни противника, в ущерб жизням мирных жителей» — заключил Шульженок.

Напомним, что 24 февраля началась специальная военная операция по принуждению Украины к выполнению ряда политических условий.