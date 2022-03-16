Публицист: по позициям ВСУ нужно применять РСЗО «Солнцепёк»
Москва, 16 марта, 2022, 03:23 — ИА Регнум. В первую очередь нужно было уничтожить склады и позиции украинской артиллерии около Донецка. Об этом ИА REGNUM заявил 16 марта публицист Павел Шульженок.
«Удар по центру Донецка ставит вопросы, на которые должно также ответить наше командование. Почему в течение всей операции не были уничтожены в первую очередь склады с боеприпасами и известные артиллерийские позиции, находящиеся в непосредственной близости к Донецку?» — задаётся вопросом публицист.
По мнению публициста, в таких локациях, как Пески, в принципе давно отсутствует мирное население.
«Почему по этим локациям не применяется вооружение вроде «Солнцепека», не наносятся авиаудары, непонятно. Опять проглядывает забота нашего командования о сохранении жизни противника, в ущерб жизням мирных жителей» — заключил Шульженок.
Напомним, что 24 февраля началась специальная военная операция по принуждению Украины к выполнению ряда политических условий.