Москва, 16 марта, 2022, 03:23 — ИА Регнум. В первую очередь нужно было уничтожить склады и позиции украинской артиллерии около Донецка. Об этом ИА REGNUM заявил 16 марта публицист Павел Шульженок.

Иван Шилов ИА REGNUM Тяжелая огнеметная система «Солнцепек»

«Удар по центру Донецка ставит вопросы, на которые должно также ответить наше командование. Почему в течение всей операции не были уничтожены в первую очередь склады с боеприпасами и известные артиллерийские позиции, находящиеся в непосредственной близости к Донецку?» — задаётся вопросом публицист.

По мнению публициста, в таких локациях, как Пески, в принципе давно отсутствует мирное население.

«Почему по этим локациям не применяется вооружение вроде «Солнцепека», не наносятся авиаудары, непонятно. Опять проглядывает забота нашего командования о сохранении жизни противника, в ущерб жизням мирных жителей» — заключил Шульженок.

Напомним, что 24 февраля началась специальная военная операция по принуждению Украины к выполнению ряда политических условий.