Тегеран, 16 марта, 2022, 03:24 — ИА Регнум. 15 марта министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан с рабочим визитом прибыл в Москву во главе высокопоставленной делегации. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Minsvyaz.ru Флаги России и Ирана

В ходе поездки Амирабдоллахиан обсудит с российскими официальными лицами региональные проблемы и переговоры в Вене по снятию санкций с Исламской Республики.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, заместитель министра иностранных дел по экономической дипломатии Мехди Сафари, помощник министра иностранных дел по делам Евразии Алиреза Хакикян и помощник министра иностранных дел по специальным политическим вопросам сопровождают Амирабдоллахиана в данной поездке.

Ранее посол России в Вене объявил, что Амирабдоллахиан намерен обсудить Совместный всеобъемлющий план действий, неофициально известный как иранская ядерная сделка, с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Тем временем министерство иностранных дел России заявило, что встреча двух представителей является традиционным элементом регулярного диалога.