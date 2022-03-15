Москва, 16 марта, 2022, 02:57 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил банкротный иск от конкурсного управляющего лопнувшего шесть лет назад «Эргобанка». Ответчиком по делу выступает бывший топ-менеджер и крупный действующий акционер — Вячеслав Бармин. Дело пока судом не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Исковое заявление от ООО «Коммерческий банк «Эргобанк» подано 14 марта 2022 года. Детали пока не сообщались.

В банке, который выступает истцом в этом деле, Бармину также принадлежит 23,49% доли. Среди совладельцев Владимир Гаспаров — 28%, Василий Саушкин — 20,4%, ЗАО «Корпорация «Дмитровская» — 14,4%, Валерий Мешалкин — 5,4%, Валерий Лузан — 5,1% и ООО «Константа» — 3%.

Также Бармин был фигурантом уголовного дела о хищении у банка почти 760 млн рублей.

Напомним, регулятор лишил банк лицензии 15 января 2016 года, когда тот был по размеру капитала на 321-м месте в России. Банк нарушал профильное законодательство, а также имел неудовлетворительное качество активов.

На начало февраля 2022 года у банка установлены долги перед 437 кредиторами на общую сумму 3 508 610 000 рублей.