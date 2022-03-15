Вашингтон, 16 марта, 2022, 02:52 — ИА Регнум. Факт, что Украина в ближайшее время не станет членом НАТО, не следует воспринимать как уступку России. Такое заявление сделал 15 марта госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телекомпании CNN.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

На просьбу прокомментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что его страна не войдёт в Североатлантический альянс, Блинкен пояснил, что это не является уступкой России.

Блинкен пояснил, что ситуация с членством Украины в НАТО является отражением реального положения дел, которое состоит в том, что до российской спецоперации Украина не собиралась присоединяться к НАТО.

Ранее ИА REGNUM сообщало о телефонных переговорах госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.