Блинкен пояснил, почему невступление Украины в НАТО не является уступкой РФ
Вашингтон, 16 марта, 2022, 02:52 — ИА Регнум. Факт, что Украина в ближайшее время не станет членом НАТО, не следует воспринимать как уступку России. Такое заявление сделал 15 марта госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телекомпании CNN.
На просьбу прокомментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что его страна не войдёт в Североатлантический альянс, Блинкен пояснил, что это не является уступкой России.
Блинкен пояснил, что ситуация с членством Украины в НАТО является отражением реального положения дел, которое состоит в том, что до российской спецоперации Украина не собиралась присоединяться к НАТО.
Ранее ИА REGNUM сообщало о телефонных переговорах госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.