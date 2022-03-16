Москва, 16 марта 2022, 03:32 — REGNUM Русский солдат должен помнить, что он освобождает русскую землю. Об этом 16 марта заявил ИА REGNUMпублицист Роман Проценко.
«Каждый русский солдат, участвующий в спецоперации по демилитаризации и денацификации, к сожалению, не осведомлен, что он выполняет свои служебные обязанности на своей родной русской земле», — заявил эксперт.
По мнению публициста, каждый участник специальной операции должен знать, что Киев, Чернигов и Львов являются древнерусскими городами, и что русский солдат никак не может себя в них считать чужеземцем.
«Князья и их дружины, основавшие и правившие в этих городах были русского рода, не имеют отношения никакого отношения к украинской идентичности», — пояснил публицист.
Российским подразделениям должно быть объяснено, что запорожские казаки никогда не были украинцами, каждый запорожец считал себя русским, отметил Проценко.
Местное население, одурманенное пропагандой киевского режима, плохо знает историю своего народа и края. Необходимо прямо сейчас начать активную работу по информированию населения Украины достоверными историческими данными о древнерусских княжествах, запорожской сечи и освоения Новороссии, считает публицист.
«Российский солдат не является оккупантом на территории современной Украины, потому что он находится на своей родной русской земле» — подытожил Проценко.
Напомним, что 24 февраля началась специальная военная операция на территории Украины по денацификации и демилитаризации страны.