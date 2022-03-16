Москва, 16 марта, 2022, 03:32 — ИА Регнум. Русский солдат должен помнить, что он освобождает русскую землю. Об этом 16 марта заявил ИА REGNUM публицист Роман Проценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Победа русских

«Каждый русский солдат, участвующий в спецоперации по демилитаризации и денацификации, к сожалению, не осведомлен, что он выполняет свои служебные обязанности на своей родной русской земле», — заявил эксперт.

По мнению публициста, каждый участник специальной операции должен знать, что Киев, Чернигов и Львов являются древнерусскими городами, и что русский солдат никак не может себя в них считать чужеземцем.

«Князья и их дружины, основавшие и правившие в этих городах, были русского рода, не имеют никакого отношения к украинской идентичности», — пояснил публицист.

Российским подразделениям должно быть объяснено, что запорожские казаки никогда не были украинцами, каждый запорожец считал себя русским, отметил Проценко.

Роман Проценко Отсутствует понимание у наших военных и местных жителей, что Херсон, Николаев и Одесса основаны Российской империей, а не украинцами. На российских телеканалах практически не рассказывается история основания русских городов, освоения Причерноморья и возникновения украинства. А это должно употребляться также часто, как и сводки с мест боевых действий.

Местное население, одурманенное пропагандой киевского режима, плохо знает историю своего народа и края. Необходимо прямо сейчас начать активную работу по информированию населения Украины достоверными историческими данными о древнерусских княжествах, Запорожской сечи и освоении Новороссии, считает публицист.

«Российский солдат не является оккупантом на территории современной Украины, потому что он находится на своей родной русской земле» — подытожил Проценко.

Напомним, что 24 февраля началась специальная военная операция на территории Украины по денацификации и демилитаризации страны.