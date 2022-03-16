Вашингтон, , 02:43 — REGNUM Американские власти готовы рассмотреть предложение по проведению прямых переговоров с Россией по ситуации на Украине, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс 15 марта в ходе брифинга.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По его словам, в Вашингтоне заинтересованы в контактах, которые могут помочь в деэскалации на украинской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта США и другие страны НАТО поставили Киеву более 17 тысяч единиц противотанкового оружия. 12 марта американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты готовятся поставить на Украину новую партию летального вооружения на сумму $200 млн.

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