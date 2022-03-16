Москва, , 03:30 — REGNUM Ряд проблем в информационном освещении спецоперации ВС РФ сохраняется. Об этом ИА REGNUM заявил 16 марта публицист Павел Шульженок.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Проблемы в информационном освещении операции, наметившиеся в самом начале операции, сохраняются до сих пор. Все освещение держится на нескольких отчаянных военкорах и, в первую очередь, на информационной кампании Рамзана Ахматовича Кадырова», — считает публицист.

По мнению Шульженка, «всем необходимо учиться ведению информационной войны именно у Кадырова. Он сейчас главный информационный локомотив операции».

«Украинская пропаганда действует в своем ключе, просто закидывая невменяемые цифры наших и своих потерь. Акцентируется внимание на том, что наши солдаты якобы массово гибнут, а ВСУ потерь якобы почти не несут. И то, как организовано освещение операции с нашей стороны, только помогает утвердить украинскую точку зрения на их минимальные потери» — убеждён публицист.

Напомним, что 24 февраля началась специальная военная операция по денацификации и демилитаризации Украины.