Москва, 16 марта, 2022, 03:30 — ИА Регнум. Ряд проблем в информационном освещении спецоперации ВС РФ сохраняется. Об этом ИА REGNUM заявил 16 марта публицист Павел Шульженок.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Проблемы в информационном освещении операции, наметившиеся в самом начале операции, сохраняются до сих пор. Всё освещение держится на нескольких отчаянных военкорах и в первую очередь на информационной кампании Рамзана Ахматовича Кадырова», — считает публицист.

По мнению Шульженка, «всем необходимо учиться ведению информационной войны именно у Кадырова. Он сейчас главный информационный локомотив операции».

«Украинская пропаганда действует в своем ключе, просто закидывая невменяемые цифры наших и своих потерь. Акцентируется внимание на том, что наши солдаты якобы массово гибнут, а ВСУ потерь якобы почти не несут. И то, как организовано освещение операции с нашей стороны, только помогает утвердить украинскую точку зрения на их минимальные потери», — убеждён публицист.

Напомним, что 24 февраля началась специальная военная операция по денацификации и демилитаризации Украины.