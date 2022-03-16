Москва, 16 марта, 2022, 03:31 — ИА Регнум. Русинам можно и нужно помочь, уничтожив специальные и боевые части в Закарпатье. Об этом 16 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Флаг русинов

«Надо помочь русинам. Лучший способ это сделать — разбомбить украинские войска в Закарпатье. Это законные военные цели», — считает эксперт.

По мнению политолога, без боевых частей Украина утратит возможность запугивать местное население и сдерживать русин.

«Если там начнется какое-то восстание, провозглашение русинской республики, например, то можно перебросить туда наши ДРГ, которые будут нейтрализовывать украинские силовые структуры. Поддержка со стороны русинского населения этим ДРГ будет гарантирована» — убеждён Александров.

Напомним, что ранее Международный центр «Матица русинов» обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой преобразовать Западную Украину в Карпатскую Русь «на правах, мандатах, титулах русинов».