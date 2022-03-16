16 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Наталья Стрельцова, Василий Иванов, Игорь Свирин, , 19:16 — REGNUM Пока перековавшиеся в аукционистов торговцы массово покидают Россию, а сограждане, устраивая столпотворения у магазинов и кафе, активно поддерживают сей флешмоб, вдруг подумалось: ведь не хлебом единым жив человек — и у него есть не только материальные потребности. Забеспокоившись о том, как бы эта катавасия не оставила их без пищи для ума, фотокорреспонденты ИА REGNUM посетили книжные магазины Москвы. Убедившись, что на рынке все спокойно, запасаться не стали, а репортаж сделали.

Зарубежная искусствоведческая литература в магазине «Библио-Глобус» Василий Иванов © ИА REGNUM

Первой попавшейся на глаза книгой оказался сборник цитат о лидерстве 44-го президента США Барака Хуссейна Обамы II, который задолго до пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки похвалялся, что «порвал экономику в клочья». Сей литературный труд советуют прочитать тем, кто твердо вознамерился добиться успеха.

Книги Барака Обамы и Элвиса Пресли в магазине «Библио-Глобус» Василий Иванов © ИА REGNUM

Зарубежная проза в магазине «Библио-Глобус» Василий Иванов © ИА REGNUM

Зарубежная проза в магазине «Библио-Глобус» Василий Иванов © ИА REGNUM

Зарубежная классика в магазине «Библио-Глобус» Василий Иванов © ИА REGNUM Зарубежная классика в магазине «Библио-Глобус» Василий Иванов © ИА REGNUM

Зарубежная поэзия в магазине «Библио-Глобус» Василий Иванов © ИА REGNUM

Книги Уильяма Шекспира, Герберта Уэллса, Оскара Уайльда, Джонатана Свифта, Марка Твена, Мигеля Сервантеса, Роберта Льюиса Стивенсона, Уильяма Теккерея, Омара Хайяма и Генрика Сенкевича в магазине «Библио-Глобус» Василий Иванов © ИА REGNUM

Книги Александра Дюма, Герберта Уиллса и Артура Конан Дойла в магазине «Библио-Глобус» Василий Иванов © ИА REGNUM

На наш непросвещенный взгляд, всем обдумывающим житье, стоило бы прислушаться к советам Владимира Маяковского и сделать свою жизнь с Дзержинского. Те же, кому претят и пролетарский поэт, и рыцарь революции, могли бы в тысячелетней истории России найти немало примеров для подражания.

Книги Стивена Кинга в магазине «Библио-Глобус» Василий Иванов © ИА REGNUM Зарубежная литература в магазине «Библио-Глобус» Василий Иванов © ИА REGNUM

Зарубежная художественная литература в магазине «Библио-Глобус» Василий Иванов © ИА REGNUM

Зарубежная литература в магазине «Библио-Глобус» Василий Иванов © ИА REGNUM Книги о зарубежных исполнителях поп‑ и рок-музыки. Магазин «Библио-Глобус» Василий Иванов © ИА REGNUM

Учебники английского языка в магазине «Библио-Глобус» Василий Иванов © ИА REGNUM

Альбомы репродукций русской и зарубежной живописи в магазине «Библио-Глобус» Василий Иванов © ИА REGNUM

Не будем возводить напраслину на отечественных продавцов книг, ассортимент определяет рынок и законодательно очерченные границы допустимого. Все эти годы государство демонстративно отказывалось влиять на культурную политику. Результаты, что называется, налицо. В целом же номенклатура книжной продукции столь широка, что, например, в трехэтажном «Библио-Глобусе» на Мясницкой можно целый день неспешно перебирать книги. Дефицита обнаружить не удалось, выбор зависит исключительно от личных предпочтений и финансовых возможностей. Цены, прямо скажем, кусаются, но тут на помощь придут оставшиеся библиотеки.

Дом иностранной книги Василий Иванов © ИА REGNUM

«Черчилль говорит. Цитаты, экспромты, афоризмы, размышления» Василий Иванов © ИА REGNUM

Книга Барака Обамы Василий Иванов © ИА REGNUM

Книги на немецком языке Василий Иванов © ИА REGNUM

Зарубежная фантастика Василий Иванов © ИА REGNUM Книги Стивена Кинга в Доме иностранной книги Василий Иванов © ИА REGNUM

Книги Уолтера Айзексона, Мэттью Макконахи, Даниэля Канемана, Мишель Обамы и других в Доме иностранной книги Василий Иванов © ИА REGNUM

Книги Эриха Марии Ремарка, Антуана де Сент-Экзюпери, Николаса Спаркса, Джона Стейнбека, Роберта Льюиса Стивенсона и других Василий Иванов © ИА REGNUM

В этой связи хотим вспомнить нашу недавнюю историю и немного помечтать о том, как было бы здорово возродить хотя бы часть традиций той доцифровой эпохи. Центениалам и «альфам», которые учатся обращаться со смартфоном быстрее, чем говорить и тем более писать, невдомек, что существуют книжные магазины, в которых продаются книги. А еще есть библиотеки, где можно взять понравившееся издание домой либо прочитать на месте.

А уж социальную функцию этих учреждений — начиная с избы-читальни и заканчивая библиотекой имени Ленина — и вовсе не оценить. Сколько юных ботаников или металлургов с горящими глазами встретили в читальных залах будущих учительниц словесности, детских педиатров, инженеров и руководителей среднего звена, с которыми потом уехали в самые дальние уголки необъятной на тот момент Родины.

Зарубежная проза в магазине «Читай-город» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Книги Маргарет Митчелл, Джейн Остин, Франсуазы Саган, Эдит Уортан и других в магазине «Читай-город» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Книги Джека Лондона, Германа Гессе, Пауло Коэльо, Артура Голдена и других в магазине «Читай-город» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Зарубежная проза в магазине «Читай-город» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Книги Жорж Санд, Эдгара Аллана По, Вальтера Скотта, Олдоса Хаксли и других в магазине «Читай-город» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Русская художественная литература в магазине «Читай-город» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Зарубежная фантастика в магазине «Читай-город» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Зарубежная проза в магазине «Читай-город» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Книги Эриха Марии Ремарка, Харпера Ли, Томаса Манна, Джорджа Оруэлла, Габриэля Гарсия Маркеса и других в магазине «Читай-город» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Зарубежная проза в магазине «Читай-город» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Зарубежная художественная литература в магазине «Читай-город» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Книги Александра Дюма, Чарльза Диккенса, Виктора Гюго, Теодора Драйзера, Эрнеста Хемингуэя, Джорджа Элиота, Фрэнсиса Скотта Фицджеральда и других в магазине «Читай-город» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Быть может, уход западных брендов, а вслед за тем и закрытие торговых центров приведут к тому, что часть молодежи переместится в книжные магазины и библиотеки. Несмотря на пророчества климатических алармистов, зимы в России теплее не становятся, а прогуливать уроки и пары где-то же надо? Ведь сколько же государственных задач решить можно — и культурный уровень повысить, и демографию улучшить.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия не воюет против мировой культуры, а Запад воюет против Достоевского