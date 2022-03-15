Иерусалим, 16 марта, 2022, 02:19 — ИА Регнум. Израиль может принять не более пяти тысяч украинских граждан, которым будет предоставлено специальное разрешение на въезд в страну. Об этом 15 марта сообщило посольство Украины в Израиле.

Gaetano Virgallito Израиль

В дипмиссии подчеркнули, что израильские власти ограничили въезд для украинских туристов, а также не собираются пускать на свою территорию украинских беженцев. В посольстве уточнили, что для получения специального разрешения необходимо оставить соответствующую заявку на сайте министерства внутренних дел Израиля.

Отмечается, что израильское правительство определило приоритетные категории лиц, которым при определенных условиях будет предоставляться право для въезда. При этом Израиль уже принял часть указанной квоты.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта число прибывших в Италию украинских граждан достигло 44 тысяч. За последние сутки в страну с Украины прибыло около 5000 беженцев.