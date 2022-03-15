Вашингтон, 16 марта, 2022, 02:18 — ИА Регнум. Российское посольство в Вашингтоне создало горячую линию для граждан России, столкнувшихся с дискриминацией в связи со специальной операцией по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом сообщила пресс-служба российской дипмиссии на официальном канале в Telegram.

Mirtesen.ru Русофобия

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"В связи с участившимися случаями дискриминации русскоязычных граждан по национальному, языковому, культурному, религиозному и иным признакам на фоне конфликта на Украине посольством создан специальный канал связи», — заявили в дипмиссии.

Посольство России в США рекомендует обращаться на горячую линию тем российским гражданам, которые подверглись преследованию, насилию или оскорблениям по национальному признаку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД России заявил, что случаи дискриминации граждан России по национальному признаку за границей участились из-за начала специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Ведомство констатировало, что в странах Запада беспрецедентно вырос уровень русофобии.