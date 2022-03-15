Вашингтон, 16 марта, 2022, 02:02 — ИА Регнум. Потенциальные военные решения в отношении России должны вырабатывать все страны, входящие в НАТО, на коллективной основе, а не отдельные страны — участницы альянса. Такое заявление сделала 15 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

(сс) The White House Джен Псаки

Комментируя инцидент с падением в Хорватии беспилотника и утверждения о якобы несанкционированном вторжении в воздушное пространство Польши, Псаки прояснила вопрос о возможных ответных мерах. По словам пресс-секретаря Белого дома, речь не может идти о решении, которое примет только одна страна-член НАТО.

По словам Псаки, если имеет место нападение на одну из стран альянса, то руководство НАТО рассматривает ситуацию, чтобы она отвечала такому критерию. Затем, если ситуация будет квалифицирована как нападение, то начнётся обсуждение среди стран — членов НАТО относительно ответа на агрессию.

При этом Псаки уточнила, что ввязываться в войну с Россией с эскалацией боевых действий не отвечает интересам ни одной стран НАТО.

На просьбу уточнить, будет ли ответ НАТО в случае прямого нанесения Россией удара по складам оружия и военной техники на территории Польши, предназначенным для переброски на Украину, Псаки рассуждать отказалась. По её словам, прежде, чем последует скоординированный ответ, обычно проходят переговоры.