Киев, , 01:54 — REGNUM По информации украинской стороны, президент Владимир Зеленский 15 марта встретился с прибывшими в Киев премьер-министрами Польши, Чехии и Словении Матеушем Моравецким, Петром Фиалой и Янезом Яншей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Зеленского.

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Делегация лидеров трёх стран прибыла в Киев на поезде и была предварительно согласована с руководством Евросоюза и НАТО. Заявляется, что целью готовящейся в секрете поездки является подтверждение безоговорочной поддержки ЕС суверенитета и независимости Украины.

В комментарии под видеороликом о встрече Зеленский поблагодарил европейских премьер-министров за их приезд в Киев «в этот важный для Украины час». По его мнению, это является «мощным свидетельством поддержки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украину прибыли премьер-министры Польши, Чехии и Словении.

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