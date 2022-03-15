Исламабад, 16 марта, 2022, 01:49 — ИА Регнум. Четверо военнослужащих погибли при взрыве самодельного взрывного устройства в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана, сообщает Синьхуа со ссылкой на представителей местной полиции.

Полиция Пакистана

Сообщается, что подразделение военнослужащих патрулировало местность в районе Санган. В ходе следования по маршруту произошел взрыв некого взрывного устройства, в результате которого погибли четыре человека, еще восемь получили ранения. Пострадавших успели доставить в больницу города Кветта. Врачи оценивают состояние раненых как критическое.

В настоящее время пакистанские силовики ведут поиск боевиков, устроивших теракт. Ответственность за произошедшее пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.