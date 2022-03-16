Вашингтон, , 01:28 — REGNUM Госдеп США вместе с другими американскими ведомствами и союзниками проводили информационные атаки с целью изменить позицию граждан России по ситуации вокруг Украины. Об этом заявил глава пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс в ходе брифинга.

Антироссийская пропаганда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Что касается донесения правдивых, точных сообщений и информации в Россию, наше правительство в значительной степени сосредоточено на этом. На этом, конечно, сосредоточен Госдепартамент, а также, как я знаю, ряд наших союзников и партнеров», — заявил он.

Прайс добавил, что основную роль в проведении кампаний по дезинформации играет Госдеп США. По его словам, американские специалисты ведут антироссийскую пропаганду не только в российских соцсетях, но и в мессенджерах вроде Telegram. Прайс подчеркнул, что особую роль в этих информационных атаках играет посольство США в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД России заявил о росте русофобских настроений не только на Западе, но и в странах Азии и Латинской Америки. Указывалось, что граждане этих государств слушают антироссийскую пропаганду от западных СМИ и пытаются мстить обычным русским людям в своих странах.