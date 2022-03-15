Варшава, 16 марта, 2022, 01:21 — ИА Регнум. Статус кандидата на вступление в ЕС должен в кратчайшие сроки дать Европейский союз Украине, а также предоставить ей оборонительное вооружение. Такое заявление сделал 15 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Иван Шилов ИА REGNUM Матеуш Моравецкий

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По мнению Моравецкого, Евросоюз должен быстро дать Украине статус кандидата, и даже пригласить её в Европейский союз.

Кроме того, Моравецкий отметил, что Украина должна получить вооружение для обороны. Он заверил украинскую сторону, что Польша постарается организовать поставки оружия со всего мира.

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