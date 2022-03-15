Амстердам, 16 марта, 2022, 01:12 — ИА Регнум. 15 марта «Бенфика» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 одержала минимальную победу над амстердамским «Аяксом». Основное время встречи завершилось со счетом 1:0.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Автором победного мяча на 77-й минуте встречи стал 22-летний таранный форвард сборной Уругвая Дарвин Нуньес. Голевую передачу на свой счет записал Алехандро Гримальдо.

Статистика матча («Аякс"/ «Бенфика»)

Удары 16/4

Удары в створ 2/1

Владение 66%/34%

Угловые 10/4

Нарушения 13/11

Составы команд:

«Аякс»: Онана, Тимбер (Кудус, 90'), Мазрауи, Мартинес, Блинд, Гравенберх, Тадич, Альварес (Броббей, 81'), Антони, Аллер, Бергейс (Классен, 81').

«Бенфика»: Влаходимос, Жилберто (Лазаро, 90'), Гримальдо, Вертонген, Отаменди, Вайгль, Таарабт (Мейте, 46'), Рамуш (Бернарду, 90'), Эвертон (Яремчук, 72'), Силва, Нуньес (Гонсалвеш, 81').