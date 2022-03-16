Манчестер, Великобритания, , 01:05 — REGNUM 15 марта мадридское «Атлетико» одержало минимальную победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22. Основное время встречи, проходившей в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», завершилось со счетом 0:1.

Ян Облак Анна Нэсси

Самым ценным игроком встречи с оценкой 8.40 по версии портала WhoScored стал 29-летний голкипер сборной Словении Ян Облак, совершивший пять успешных спасений. Точность передач голкипера составила 44%.

В текущем сезоне Ян Облак принял участие в 39-ти матчах за «матрасников» во всех турнирах, в которых пропустил 49 мячей. Одиннадцать раз вратарю удалось сохранить ворота в неприкосновенности.

Облак выступает за «Атлетико» с 16 июля 2014 года после перехода из португальской «Бенфики» за 16 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость словенского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.