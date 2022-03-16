Тюмень, , 00:59 — REGNUM Тюменцы, не попавшие на концерт известной уругвайской певицы Натальи Орейро, получат деньги за билеты и компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Наталья Орейро (сс) Marianagelves

Концерт Натальи Орейро должен был состояться в апреле 2020 года. Тюменцы купили билеты, стоимость которых доходила до 7000 рублей. Но шоу не состоялось. Организаторы обещали перенести концерт на другую дату, но этого не произошло. Причём Наталья Орейро официально заявила, что от организаторов её концерта в Тюмени денег не получала.

В 2021 году управлением Роспотребнадзора впервые была реализована такая форма судебной защиты прав потребителей как групповой иск. В конце декабря 2021 года в суд было направлено исковое заявление в интересах 63 потребителей к ООО «Гамаюн» в связи с отменой концерта Орейро.

«11.03.2022 года исковое заявление Центральным районным судом было удовлетворено, в пользу потребителей присуждено 4 322 600 рублей, в том числе в части компенсации морального вреда 37 000 рублей», — говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Роспотребнадзор намерен вернуть тюменцам деньги за концерт Наталии Орейро