Киев, , 00:54 — REGNUM Закон, запрещающий изготавливать и распространять информационную продукцию, оправдывающую или отрицающую действия России на Украине, подписал украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом 15 марта сообщила пресс-служба комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Владимир Зеленский President.gov.ua

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Закон запрещает изготовление и распространение информационной продукции, пропагандирующей действия России, которую власти Украины считают государством-агрессором. Всем общественным объединениям и политическим партиям, которые нарушат этот запрет, грозит запрет их деятельности в судебном порядке.

Закон запрещает оправдание действий России, либо признавать их правомерными, а также представлять происходящее на Украине как внутренний конфликт. За подобные деяния, а также за отрицание «агрессии» России и за прославление и упоминание в положительном ключе российских участников спецоперации на Украине вводится уголовная ответственность.