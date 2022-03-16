Москва, , 09:00 — REGNUM В Москве планируется увеличить производство медицинских фотополимеров для 3D-печати. Об этом 16 марта сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

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По его словам, расположенные в столице производственные мощности позволяют оперативно нарастить объем продукции и обеспечить поставки материалов на российский рынок.

«Продукцию московского производителя фотополимеров ежегодно используют при проведении десятков тысяч хирургических, ортопедических и ортодонтических лечений. За 2021 год компания произвела и реализовала более 30 тысяч килограмм продукции, из них: 70% для применения в стоматологии и зуботехнике, 30% — для промышленного применения. Кроме того, её производственные мощности позволяют оперативно нарастить объём выпускаемой продукции и обеспечить поставки медицинских материалов для 3D-печати на российский рынок», — сказал Прохоров.

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