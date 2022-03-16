Вашингтон, , 00:41 — REGNUM Сумму в размере $186 млн планируют выделить дополнительно власти США в качестве гуманитарной помощи для украинских беженцев. Об этом говорится в заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена, опубликованном 15 марта на сайте Госдепартамента.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Глава ведомства призвал «содействовать беспрепятственному гуманитарному доступу на территорию Украины», а также обеспечить «безопасный выход для лиц, желающих покинуть украинские города».

Блинкен напомнил, что с февраля Вашингтон выделил на гуманитарную помощь Киеву примерно $293 млн, а в течение восьми лет — приблизительно $644 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что на территориях Украины, которые были освобождены в ходе специальной военной операции, создаются все необходимые условия для нормальной жизни граждан. Жители таких районов получают беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи.

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