Тюмень, , 00:27 — REGNUM В Тюмени оштрафован 27-летний мужчина за публичные действия на несанкционированном митинге, направленные на дискредитацию действий Вооруженных сил РФ в спецоперации на Украине. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Танец Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Установлено, что вечером 6 марта на Центральной площади Тюмени мужчина поставил на землю плакат «Нет войне!» и танцевал вокруг него до задержания полицией. Как пояснил нарушитель, он не хочет, чтобы Вооруженные силы России нападали на другие страны.

Суд оштрафовал его за правонарушение по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности») на 30 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на различные суммы были оштрафованы и другие участники несанкционированного митинга на Центральной площади Тюмени.