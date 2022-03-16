Страсбург, Франция, , 00:19 — REGNUM Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович-Бурич получила от России уведомление о выходе страны из организации в рамках статьи 7 устава СЕ. Об этом 15 марта написал на своей странице в Twitter пресс-секретарь Совета Европы Даниэль Хёльтген.

Флаги стран — членов Совета Европы

Кроме того, по его словам, генсек получила от российской стороны подтверждение о планах РФ выйти из Европейской конвенции по правам человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля комитет министров Совета Европы отказался от сотрудничества с Россией и приостановил членство страны в организации из-за специальной военной операции на Украине.

4 марта уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что международная площадка Совета Европы, которая создавалась на протяжении четверти века, в настоящее время разрушается.

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