Лос-Анджелес, США, 15 марта, 2022, 23:57 — ИА Регнум. Студия Open Road Films выложила в сеть трейлер картины «Память» (Memory), главную роль в котором исполнит Лиам Нисон. Ролик был опубликован 16 марта на YouTube-канале кинокомпании.

Georges Biard Лиам Нисон

В этом фильме Нисон вновь вернётся к привычному амплуа — он сыграет опытного киллера Алекса Льюиса, который является редким профессионалом. По сюжету, главный герой решает отказаться от очередной работы, которая нарушает его кодекс и понимает, что ему как можно скорее нужно ликвидировать нанимателей.

Ситуацию осложняет то, что во-первых, Алекса преследует агент ФРБ Винсент Серра (Гай Пирс), а во-вторых, герой начинает испытывать серьёзные проблемы с памятью.

В качестве режиссёра проекта выступает Мартин Кэмпбелл (Казино «Рояль», «Маска Зорро», «Кодекс киллера»). Премьера «Памяти» состоится в США 29 апреля 2022 года.