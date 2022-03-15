Лондон, 15 марта, 2022, 23:52 — ИА Регнум. Британский инди-поп-исполнитель Rex Orange County (Алекс О'Коннор) возглавил британский альбомный чарт со своей новой пластинкой под названием Who Cares?, ставшей четвертым в его дискографии. Об этом 15 марта рассказал портал NME.

Скриншот YouTube Rex Orange County

Четвертый альбом Алекса О'Коннора вышел в прошлую пятницу, 11 марта, и в настоящее время находится на вершине чарта, опережая новые релизы Ghost, Брайана Адамса и Franz Ferdinand.

Альбом Who Cares? включил в себя трек Open A Window, созданный вместе с репером Tyler, The Creator (Тайлер Оконма). Портал NME оценил его в четыре звезды и назвал «великолепным размеренным шагом вперед» для О'Коннора, добавив, что «есть что сказать об артисте, который так последователен и так стремится поднять настроение своих слушателей».