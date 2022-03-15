Иерусалим, , 23:46 — REGNUM Депутаты израильского парламента — Кнессета 20 марта смогут посмотреть по видеосвязи обращение украинского президента Владимира Зеленского, пишет 15 марта Yedioth Ahronoth.

Кнессет Израиля צילום איציק אדרי

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Выступление запланировано на время парламентских каникул, так что власти Израиля примут меры, чтобы как можно больше членов Кнессета смогли присоединиться к трансляции.

Добавим, что каникулы в Кнессете начались 13 марта, летняя сессия стартует 8 мая.

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