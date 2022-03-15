Иерусалим, 15 марта, 2022, 23:46 — ИА Регнум. Депутаты израильского парламента — кнессета — 20 марта смогут посмотреть по видеосвязи обращение украинского президента Владимира Зеленского, пишет 15 марта Yedioth Ahronoth.

צילום איציק אדרי Кнессет Израиля

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Выступление запланировано на время парламентских каникул, так что власти Израиля примут меры, чтобы как можно больше членов кнессета смогли присоединиться к трансляции.

Добавим, что каникулы в кнессете начались 13 марта, летняя сессия стартует 8 мая.