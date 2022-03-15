Москва, , 23:45 — REGNUM Более 70 авиарейсов задержано или отменено в аэропортах Московского авиационного узла вечером в вторник, 15 марта. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Аэропорт «Внуково» Maxfastov

Согласно онлайн-табло, в аэропорту «Домодедово» отменено 29 рейсов и один рейс задерживается, в «Шереметьевоо» отменено 23 рейса и один рейса задержан, в «Внуково» отменено 18 рейсов и один рейс задерживается.

В аэропорту «Жуковский» пока все авиарейсы следуют в соответствии с расписанием.