Лондон, 15 марта, 2022, 23:44 — ИА Регнум. Американский рок-музыкант Кори Тейлор объявил о своих дебютных сольных концертах в Великобритании. Об этом 15 марта информирует портал The Line Of Best Fit.

Скриншот NME Солист группы Slipknot Кори Тейлор

Фронтмен ню-метал-группы Slipknot, который выпустил свой первый сольный альбом CMFT в 2020 году, выйдет на сцену в Лондоне, Халле, Манчестере и Суонси этой осенью.

«Прошло слишком чертовски много времени с тех пор, как я был на острове», — сказал Тейлор в официальном заявлении. «Я скучаю по своим людям. И я привезу вечеринку с собой».