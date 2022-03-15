Скопье, , 23:47 — REGNUM Министр обороны Северной Македонии Славянка Петровска 15 марта провела встречу с министром обороны Катара Халидом бин Мохаммедом Аль-Атией. Это первая подобная встреча между представителями двух оборонных ведомств двух стран.

Северная Македония Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Петровска выразила надежду на то, что военное сотрудничество между Катаром и Северной Македонией будет развиваться.

Напомним, в рамках Стамбульской инициативы по сотрудничеству Катар развивает такое сотрудничество с НАТО, куда теперь входит и Северная Македония.

Петровска высоко оценила роль Катара в продвижении глобальной безопасности и поблагодарила руководство этой страны за помощь в эвакуации граждан Северной Македонии из Афганистана.

Сообщается, что катарская военная делегация намерена посетить армейский полигон «Криволак» в Северной Македонии.

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