Министр обороны Северной Македонии рассчитывает на сотрудничество с Катаром
Скопье, 15 марта, 2022, 23:47 — ИА Регнум. Министр обороны Северной Македонии Славянка Петровска 15 марта провела встречу с министром обороны Катара Халидом бин Мохаммедом Аль-Атией. Это первая подобная встреча между представителями двух оборонных ведомств двух стран.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Петровска выразила надежду на то, что военное сотрудничество между Катаром и Северной Македонией будет развиваться.
Напомним, в рамках Стамбульской инициативы по сотрудничеству Катар развивает такое сотрудничество с НАТО, куда теперь входит и Северная Македония.
Петровска высоко оценила роль Катара в продвижении глобальной безопасности и поблагодарила руководство этой страны за помощь в эвакуации граждан Северной Македонии из Афганистана.
Сообщается, что катарская военная делегация намерена посетить армейский полигон «Криволак» в Северной Македонии.