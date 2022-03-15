Скопье, 15 марта, 2022, 23:47 — ИА Регнум. Министр обороны Северной Македонии Славянка Петровска 15 марта провела встречу с министром обороны Катара Халидом бин Мохаммедом Аль-Атией. Это первая подобная встреча между представителями двух оборонных ведомств двух стран.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Северная Македония

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Петровска выразила надежду на то, что военное сотрудничество между Катаром и Северной Македонией будет развиваться.

Напомним, в рамках Стамбульской инициативы по сотрудничеству Катар развивает такое сотрудничество с НАТО, куда теперь входит и Северная Македония.

Петровска высоко оценила роль Катара в продвижении глобальной безопасности и поблагодарила руководство этой страны за помощь в эвакуации граждан Северной Македонии из Афганистана.

Сообщается, что катарская военная делегация намерена посетить армейский полигон «Криволак» в Северной Македонии.