Лондон, 16 марта 2022, 09:34 — REGNUM Британская певица Мэй Мюллер выступила на «Ночном шоу с Джимми Фэллоуном". Премьера ролика состоялась на YouTube-канале программы 15 марта.
В рамках выступления артистка исполнила композицию Better Days, впервые опубликованную в 2021 году. Также музыкальный перформанс стал первым дебютом Мюллер на телевидении.
Напомним, что Мэй Мюллер начала музыкальную карьеру в 2018 году. В 2019 году исполнительница представила дебютный альбом Chapter 1.
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