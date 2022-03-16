Лондон, 16 марта, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Британская певица Мэй Мюллер выступила на «‎Ночном шоу с Джимми Фэллоуном"‎. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале программы 15 марта.

Скриншот YouTube Мэй Мюллер

В рамках выступления артистка исполнила композицию Better Days, впервые опубликованную в 2021 году. Также музыкальный перформанс стал первым дебютом Мюллер на телевидении.

Напомним, что Мэй Мюллер начала музыкальную карьеру в 2018 году. В 2019 году исполнительница представила дебютный альбом Chapter 1.