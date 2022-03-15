Милан, Италия, 15 марта, 2022, 23:39 — ИА Регнум. Эрмитаж отозвал просьбу о досрочном возвращении своих картин с выставок в Италии, заявил во вторник, 15 марта, глава итальянского представительства петербургского музея Маурицио Чеккони, передает Mediaset.

Alex «Florstein» Fedorov Эрмитаж

Глава Эрмитажа Михаил Пиотровский выразил сожаление, что ситуация на Украине привела и к конфликтам в культурной сфере, и отметил, что «мосты культуры, которые взрывают последними, надо защитить», сказал Чеккони.

В настоящее время на выставках в Милане представлены, в частности, принадлежащие Эрмитажу полотна Тициана и Пикассо.