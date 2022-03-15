Лос-Анджелес, США, , 23:37 — REGNUM Режиссёр фильма «Вечные» Хлоя Чжао заявила, что её не удивило то, что кинокомикс получил неоднозначные отзывы. Интервью с ней было опубликовано 15 марта на портале Empire.

Хлоя Чжао Vegafi

«Я думаю, что потребность в консенсусе является препятствием для любого подлинного творческого процесса. Это также мешает личности жить настоящей жизнью», — сказала Чжао. Кинематографист добавила, что в действительности на неё, как на художника, никак не влияют рецензии, потому что она учится в процессе творчества.

«Но этот процесс обучения — очень интимное дело», — отметила режиссёр, пояснив, что всё, что находится за рамками этого процесса она воспринимает как лишь как «часть экосистемы», которая существует из-за характера киноотрасли. «Подобно цветку или камню, я признаю и ценю их присутствие. Но на этом все», — подчеркнула Чжао.

Напомним, на известном сайте Rotten Tomatoes критики оценили «Вечных» в 47%, т. е. картина получила «гнилой» рейтинг (согласно классификации, принятой на сайте). При этом фильм понравился многим поклонникам Marvel, рядовые пользователи того же Rotten Tomatoes дали проекту оценку 78%.

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