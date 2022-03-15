Вашингтон, , 23:36 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил по телефону с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, сообщил 15 марта глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен (сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine

По его словам, разговор касался мер США и мирового сообщества, предпринимаемых против России. Также обсуждалась военная и экономическая помощь Украине, а также дипломатические усилия по остановке военного конфликта.

Прайс сообщил. что Блинкен выразил «приверженность предоставлению военной, экономической и гуманитарной поддержки народу Украины».

«Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Кулеба обсудили текущие дипломатические усилия, направленные на то, чтобы остановить войну», — рассказал Прайс.

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