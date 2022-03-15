Вашингтон, 15 марта, 2022, 23:36 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил по телефону с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, сообщил 15 марта глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

(сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен

По его словам, разговор касался мер США и мирового сообщества, предпринимаемых против России. Также обсуждалась военная и экономическая помощь Украине, а также дипломатические усилия по остановке военного конфликта.

Прайс сообщил. что Блинкен выразил «приверженность предоставлению военной, экономической и гуманитарной поддержки народу Украины».

«Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Кулеба обсудили текущие дипломатические усилия, направленные на то, чтобы остановить войну», — рассказал Прайс.