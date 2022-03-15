Лондон, , 23:31 — REGNUM Британский гитарист Кит Ричардс заявил, что группа The Rolling Stones не планирует продавать свои издательские права. Об этом 15 марта рассказал портал NME.

Группа Rolling Stones

Его комментарии прозвучали на фоне недавних событий, когда другие ветераны рок-сцены — Боб Дилан, Стиви Никс и Брюс Спрингстин — расстались со своими издательскими правами, заключив миллионные сделки.

В беседе с CBS This Morning Ричардс сказал: «Мы с Миком не говорили об этом на серьезном уровне. Я не знаю, готовы ли мы продать наш каталог. Возможно, мы добавим в него еще что-нибудь. Единственное, что касается продажи своего каталога… это признак старости».

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